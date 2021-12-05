Боец из Киргизии Рафаэль Физиев вызвал на бой американского актёра Винса Вона
Поделиться
Мировая знаменитость Винс Вон — актёр, сценарист и продюсер — посетил турнир UFC Vegas 44. После яркой победы в соглавном бою вечера киргизский боец Рафаэль Физиев, победивший ярким нокаутом новозеландца Брэда Ридделла, ответил на вопрос о том, с кем хотел бы провести следующий бой.
«С Винсом Воном. Я люблю его», — заявил триумфатор в интервью Даниэлю Кормье. Винс оценил шутку и поаплодировал Физиеву.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, эта победа стала для бойца из Киргизии пятой подряд. Брэд Ридделл потерпел своё первое поражение в пяти поединках.
Предыдущим соперником Физиева был американец Бобби Грин. Бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Киргизии единогласным решением судей.
Новость по темеАлджэмейн Стерлинг восхитился победой Физиева, назвав его зверем
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
09:05
-
08:59
-
08:48
-
08:36
-
08:22
-
08:17
-
08:05
-
07:45
-
07:39
-
06:38
-
06:25
-
03:31
-
00:55
- 4 декабря 2021
-
23:54
-
23:40
-
22:56
-
21:26
-
20:39
-
20:28
-
20:17
-
19:43
-
18:31
-
18:19
-
17:24
-
16:45
-
15:45
-
14:39
-
14:16
-
13:25
-
13:14
-
12:33
-
12:14
-
11:27
-
11:19
-
11:08
Партнерский контент