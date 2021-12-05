Боец из Киргизии Рафаэль Физиев вызвал на бой американского актёра Винса Вона

Мировая знаменитость Винс Вон — актёр, сценарист и продюсер — посетил турнир UFC Vegas 44. После яркой победы в соглавном бою вечера киргизский боец Рафаэль Физиев, победивший ярким нокаутом новозеландца Брэда Ридделла, ответил на вопрос о том, с кем хотел бы провести следующий бой.

«С Винсом Воном. Я люблю его», — заявил триумфатор в интервью Даниэлю Кормье. Винс оценил шутку и поаплодировал Физиеву.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, эта победа стала для бойца из Киргизии пятой подряд. Брэд Ридделл потерпел своё первое поражение в пяти поединках.

Предыдущим соперником Физиева был американец Бобби Грин. Бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Киргизии единогласным решением судей.