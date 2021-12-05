Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец из Киргизии Рафаэль Физиев вызвал на бой американского актёра Винса Вона

Боец из Киргизии Рафаэль Физиев вызвал на бой американского актёра Винса Вона
Комментарии

Мировая знаменитость Винс Вон — актёр, сценарист и продюсер — посетил турнир UFC Vegas 44. После яркой победы в соглавном бою вечера киргизский боец Рафаэль Физиев, победивший ярким нокаутом новозеландца Брэда Ридделла, ответил на вопрос о том, с кем хотел бы провести следующий бой.

«С Винсом Воном. Я люблю его», — заявил триумфатор в интервью Даниэлю Кормье. Винс оценил шутку и поаплодировал Физиеву.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, эта победа стала для бойца из Киргизии пятой подряд. Брэд Ридделл потерпел своё первое поражение в пяти поединках.

Предыдущим соперником Физиева был американец Бобби Грин. Бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Киргизии единогласным решением судей.

Новость по теме
Алджэмейн Стерлинг восхитился победой Физиева, назвав его зверем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021