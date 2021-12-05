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Видео победы Физиева фантастической вертушкой в бою с новозеландцем на UFC Vegas 44

Видео победы Физиева фантастической вертушкой в бою с новозеландцем на UFC Vegas 44
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX состоялся бой основного карда турнира UFC Vegas 44 (on ESPN 31), в котором сошлись представитель Новой Зеландии Брэд Ридделл и Рафаэль Физиев из Киргизии.

Яркую победу в поединке одержал Физиев, отправивший своего соперника в нокаут в третьем раунде при помощи фантастического удара вертушкой.

Видео доступно на «Чемпионате».

Эта победа стала для бойца из Киргизии пятой подряд. Брэд Ридделл потерпел своё первое поражение в пяти поединках. Предыдущим соперником Физиева был американец Бобби Грин. Бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Киргизии единогласным решением судей.

Сразу после победы Физиев назвал необычную кандидатуру для своего следующего боя.

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Боец из Киргизии Рафаэль Физиев нокаутом победил новозеландца на турнире UFC Vegas 44
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