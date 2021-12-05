Теофимо Лопес: я чуть не умер за людей, которым на нас плевать

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал о нагрузках и давлении, с которыми сталкиваются спортсмены каждый день.



«Только спортсмены понимают, с каким давлением мы сталкиваемся ежедневно. Моё здоровье не оправдание, а просто факт! Я чуть не умер за людей, которым на нас плевать. Многие думают, что мы купаемся в долларах.



Боже, благодарю тебя за то, что подарил мне дополнительную жизнь и у моего сына будет отец. Вся моя слава принадлежит тебе, господи», — написал Лопес.

Фото можно посмотреть на странице Теофимо Лопеса в «Инстаграме».

Последний бой Лопес провёл с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом. Поединок завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов.