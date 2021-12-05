Теофимо Лопес: я чуть не умер за людей, которым на нас плевать

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал о нагрузках и давлении, с которыми сталкиваются спортсмены каждый день.
«Только спортсмены понимают, с каким давлением мы сталкиваемся ежедневно. Моё здоровье не оправдание, а просто факт! Я чуть не умер за людей, которым на нас плевать. Многие думают, что мы купаемся в долларах.
Боже, благодарю тебя за то, что подарил мне дополнительную жизнь и у моего сына будет отец. Вся моя слава принадлежит тебе, господи», — написал Лопес.
Фото можно посмотреть на странице Теофимо Лопеса в «Инстаграме».
Последний бой Лопес провёл с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом. Поединок завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов.
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