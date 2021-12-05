Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теофимо Лопес: я чуть не умер за людей, которым на нас плевать

Теофимо Лопес: я чуть не умер за людей, которым на нас плевать
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал о нагрузках и давлении, с которыми сталкиваются спортсмены каждый день.

«Только спортсмены понимают, с каким давлением мы сталкиваемся ежедневно. Моё здоровье не оправдание, а просто факт! Я чуть не умер за людей, которым на нас плевать. Многие думают, что мы купаемся в долларах.

Боже, благодарю тебя за то, что подарил мне дополнительную жизнь и у моего сына будет отец. Вся моя слава принадлежит тебе, господи», — написал Лопес.

Фото можно посмотреть на странице Теофимо Лопеса в «Инстаграме».

Последний бой Лопес провёл с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом. Поединок завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов.

Новость по теме
Врач: Теофимо Лопесу повезло, что он не умер в бою с Камбососом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021