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Минеев рассказал, приходилось ли ему применять бойцовские навыки на улице

Минеев рассказал, приходилось ли ему применять бойцовские навыки на улице
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Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал о своём опыте уличных драк, а также поделился своим отношением к религии и богу.

«Приходилось ли мне применять свои навыки на улице? Конечно. Все мы были молодыми. Думаю, многие ребята, которые идут заниматься спортом, пошли туда, как раз попав в какую-то уличную ситуацию. Мужчины занимаются, чтобы быть в тонусе, быть в боевой форме.

Я не религиозен, но в бога верю, как, наверное, и большинство из вас. Верю в добрые дела. Стараюсь сохранять в себе какие-то положительные векторы. Я воспитан по христианским канонам, но у меня много друзей разных конфессий. Не думаю, что это должно как-то мешать дружбе. Верю, что бог един», — сказал Минеев в прямом эфире «Инстаграма».

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