Дерек Брансон: даже если Альдо будет драться с Нганну, я поставлю на Жозе. Это мой мальчик

Средневес Дерек Брансон дал комментарий по поводу бразильца Жозе Альдо.

«Я никогда не ставлю против Жозе Альдо. Мне всё равно, если он будет драться с Фрэнсисом Нганну, я всё равно поставлю на него. Это мой мальчик», — написал Брансон в своём «твиттере».

Напомним, Альдо добился победы в противостоянии с Фонтом единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Vegas 44. Сразу после боя Жозе заявил, что хочет драться с представителем США Ти Джеем Диллашоу.

Ранее, на UFC 265, Альдо также единогласным решением судей одолел Педро Муньоса. Роб Фонт выходил в октагон в мае этого года в главном поединке турнира UFC Fight Night 188 с Коди Гарбрандтом, который завершился победой Фонта единогласным решением.