Дерек Брансон: даже если Альдо будет драться с Нганну, я поставлю на Жозе. Это мой мальчик
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Средневес Дерек Брансон дал комментарий по поводу бразильца Жозе Альдо.
«Я никогда не ставлю против Жозе Альдо. Мне всё равно, если он будет драться с Фрэнсисом Нганну, я всё равно поставлю на него. Это мой мальчик», — написал Брансон в своём «твиттере».
Напомним, Альдо добился победы в противостоянии с Фонтом единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Vegas 44. Сразу после боя Жозе заявил, что хочет драться с представителем США Ти Джеем Диллашоу.
Ранее, на UFC 265, Альдо также единогласным решением судей одолел Педро Муньоса. Роб Фонт выходил в октагон в мае этого года в главном поединке турнира UFC Fight Night 188 с Коди Гарбрандтом, который завершился победой Фонта единогласным решением.
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