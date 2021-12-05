«Два борца, два лысых. Буду болеть за Магомеда». Минеев — о бое Исмаилова и Сантоса
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Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал, кого он будет поддерживать в поединке между Магомедом Исмаиловым и Марсио Сантосом.
«Слова Исмаилова после боя о том, что он меня не уважает? Я с иронией отнёсся к ситуации, даже где-то с юмором. Мы провели крутой бой, все устали, находились на пределе. Никаких отношений у нас не было и нет. Я его после боя и не видел. Желаю Магомеду удачи, видел, что он быстро восстановился. Его противостояние с Марсио Сантосом может стать интересным для всей России. Два борца, два лысых. Один наш — дагестанец, другой — не наш дагестанец, который уже взял даже прозвище дагестанское. Буду болеть за Исмаилова в этом бою», — сказал Минеев в прямом эфире «Инстаграма».
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