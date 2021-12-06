Чендлер: Физиев будет следующим чемпионом. Мы наблюдаем за абсолютной живой легендой

Известный боец UFC Майкл Чендлер отреагировал на победу киргизского бойца Рафаэля Физиева, которую он одержал в поединке с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом на турнире UFC Vegas 44.



«Скажу это сейчас. Физиев будет следующим чемпионом. Просто усвойте это. Мы наблюдаем за абсолютной живой легендой», — написал Чендлер в своём «твиттере».



Физиев одолел Ридделла нокаутом в третьем раунде. Эта победа стала для бойца из Киргизии пятой подряд. Ридделл потерпел первое поражение в пяти поединках.

Предыдущим соперником Физиева был представитель США Бобби Грин. Их бой, который прошёл на турнире UFC 265, завершился победой Физиева единогласным решением судей.



Ранее Физиев прокомментировал одержанную над Ридделлом победу.