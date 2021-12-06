Исмаилов сделал заявление по третьему бою с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о третьем поединке с соотечественником Владимиром Минеевым.



«Многие спрашивают, будет ли третий бой, желая увидеть эту битву вновь. А кто-то пишет, что не нужен третий бой, не желая увидеть это снова. А вот что я думаю по этому поводу. Вове и мне нужно двигаться своими дорогами!



Скоро я вас удивлю и порадую. И если Вова на протяжении этого времени сможет так же удивлять и радовать, то, возможно, наши дороги пересекутся вновь. А когда на подходе Артур Алибулатов и Шарабутдин Магомедов, удивлять ему будет непросто. Как я знаю, все без исключения любят битвы ударников. Я с вами вместе буду наслаждаться этими противостояниями. Хорошего дня вам и наибомбического настроения, дорогие друзья!» — написал Исмаилов в своём «инстаграме».