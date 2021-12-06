Президент UFC отреагировал на отказ Диаза проводить бой с Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт высказался о нежелании американца Нейта Диаза проводить поединок со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Ранее Диаз отказался от такого противостояния, мотивировав это желанием драться только с топовыми бойцами.



«Послушайте, здесь каждый на своём месте. Здесь нет настоящих новичков как таковых. Есть парни с большим опытом, есть те, у кого опыта пока меньше. Хамзат Чимаев — один из тех бойцов, которые готовы драться с кем угодно. Причём сразу в нескольких весовых категориях и на коротком уведомлении», — сказал Уайт в видеоинтервью для TMZ.



Последний бой Хамзат провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев победил соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Хамзат пропустил всего два акцентированных удара.