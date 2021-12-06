Хабиб: не важно, кто самый великий боец. Единственное, что имеет значение, — семья

33-летний бывший российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новое фото в «сториз» своего «инстаграма», где подчеркнул значимость семьи.
«Не важно, кто самый великий боец. Единственное, что имеет значение, — семья», — подписал фото Нурмагомедов.
Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.
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