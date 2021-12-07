«Я всех опрокину». Мераб Двалишвили — о гипотетическом противостоянии с бойцами Bellator

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили поделился мнением, как бы прошли перекрёстные поединки бойцов промоушенов Bellator и UFC легчайшего веса.
«Я всех опрокину», — написал Двалишвили в своём «твиттере».
Фотографию можно посмотреть на странице Мераба Двалишвили в «Твиттере».
Последний поединок Двалишвили провёл на турнире UFC 266, где ему противостоял 33-летний представитель Бразилии Марлон Мораес. Бой был завершён победой Мераба техническим нокаутом на пятой минуте второго раунда. Для представителя Грузии эта победа стала седьмой кряду в девяти боях престижного промоушена.
Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг может перейти в другой вес, чтобы избежать поединка с Мерабом, который является его товарищем.
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