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«Я всех опрокину». Мераб Двалишвили — о гипотетическом противостоянии с бойцами Bellator

«Я всех опрокину». Мераб Двалишвили — о гипотетическом противостоянии с бойцами Bellator
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили поделился мнением, как бы прошли перекрёстные поединки бойцов промоушенов Bellator и UFC легчайшего веса.

«Я всех опрокину», — написал Двалишвили в своём «твиттере».

Фотографию можно посмотреть на странице Мераба Двалишвили в «Твиттере».

Последний поединок Двалишвили провёл на турнире UFC 266, где ему противостоял 33-летний представитель Бразилии Марлон Мораес. Бой был завершён победой Мераба техническим нокаутом на пятой минуте второго раунда. Для представителя Грузии эта победа стала седьмой кряду в девяти боях престижного промоушена.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг может перейти в другой вес, чтобы избежать поединка с Мерабом, который является его товарищем.

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