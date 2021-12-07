О'Мэлли назвал фаворита боя-реванша между Яном и Стерлингом

Боец UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли поделился мнением о фаворите возможного второго боя между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом.
«Я думаю, что Стерлингу пришлось бы изменить стиль и образ мыслей, выстроить другой план на бой. В прошлый раз он, так сказать, слишком рано опустошил свой бак. Думаю, теперь Алджэмейн понимает, что, действуя в той же манере, одолеть Яна он не сможет.
Я бы поставил на Яна, хотя Стерлинг тоже силён. Думаю, Петру в этой битве будет нелегко, но он справится», — приводит слова О'Мэлли Middle Easy со ссылкой на его интервью для канала MMAFightingonSBN в YouTube.
Ян и Стерлинг сражались на турнире UFC 259, который прошёл в ночь с 6 на 7 марта мск. Пётр тогда лишился чемпионского пояса UFC. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
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