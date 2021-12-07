Физиев обошёл Царукяна в обновлённом рейтинге UFC
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Киргизский боец Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, поднялся сразу на три строчки обновлённого рейтинга промоушена и обошёл россиянина Армана Царукяна. Физиев теперь занимает 11-е место, а Царукян остался на 13-м.
Отметим также, что бразильский боец Жозе Альдо поднялся на третью строчку в легчайшем весе, обойдя американца Кори Сэндхагена и своего последнего соперника — Роба Фонта. Сэндхаген и Фонт теперь занимают четвёртое и пятое места соответственно.
Кроме того, представитель Грузии Гига Чикадзе поднялся на седьмое место в полулёгком дивизионе — боец переместился на одну строчку вперёд. А россиянин Тагир Уланбеков, выступающий в наилегчайшей весовой категории, потерял одну позицию и теперь занимает 15-е место.
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