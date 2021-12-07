Блахович: надеюсь, Тейшейра не завершит карьеру, ведь я хочу вырвать пояс из его рук

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович разил надежду, что действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра не упустит титул до их матча-реванша.

«Не знаю, будет ли Гловер в такой же форме, как во время нашего предыдущего боя. Но я собираюсь держать за него пальцы скрещенными, потому что хочу вырвать из его рук пояс. Надеюсь, что он не проиграет и не завершит карьеру, пока я не получу шанса побороться за титул. Я намерен забрать у него этот пояс», — приводит слова Блаховича MMA News со ссылкой на его интервью для канала MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, Блахович и Тейшейра провели поединок на турнире UFC 267. Победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал бразильский боец, после чего и стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе.