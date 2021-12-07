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Жозе Альдо могут отстранить от боёв на полгода

Жозе Альдо могут отстранить от боёв на полгода
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Хедлайнеры UFC Vegas 44 Жозе Альдо и Роб Фонт могут выбыть на шесть месяцев до получения разрешения от врачей принимать участие в боях. Оба спортсмена получили травмы в поединке друг с другом.

Альдо получил перелом правой орбиты, а Фонт — переломы левой орбиты и носа.

Альдо победил Фонта единогласным решением судей, одержав третью победу подряд и прервав серию из четырёх побед Фонта. Сразу после боя бразилец заявил, что хочет драться с представителем США Ти Джеем Диллашоу.

За бой с Фонтом бразилец заработал $ 471 тыс. — из них $ 400 тыс. за участие в бою, $ 50 тыс. за победу в нём и $ 21 тыс. в качестве поощрительной выплаты за неделю перед боем.

Победу бразильского бойца прокомментировал также временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян.

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