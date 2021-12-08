«Бои с ними будут самыми тяжёлыми». Дариуш назвал двух самых сложных соперников

Боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, а также поделился мнением о чемпионе UFC в лёгком весе Чарльзе Оливейре.
«Я считаю, что эти парни самые разносторонне развитые в нашем дивизионе. Бои с ними будут для меня самыми тяжёлыми, но с хорошим планом можно одолеть кого угодно. Независимо от того, насколько соперник подходит стилистически, придерживаясь плана на бой, изменить можно многое.
К примеру, около пяти боёв подряд я выиграл досрочно. Потом был поединок с Диего Феррейрой, который признали боем вечера. А затем я сразился с Тони Фергюсоном. И тогда многие говорили, что я действовал слишком безопасно. Но дело в том, что я первую половину боя придерживаюсь плана, а потом могу его забыть и начать импровизировать. С Тони я целиком следовал намеченному сценарию. Как будет в следующий раз, я не знаю», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.
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