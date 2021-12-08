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«Это какая-то шутка?» Менеджер Физиева высказался о его месте в обновлённом рейтинге UFC

«Это какая-то шутка?» Менеджер Физиева высказался о его месте в обновлённом рейтинге UFC
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Даниэль Рубинштейн, менеджер киргизского бойца UFC Рафаэля Физиева, выразил недовольство его местом в рейтинге промоушена. Физиев выступает в лёгкой весовой категории. Вчера, 7 декабря, Рафаэль поднялся сразу на три строчки обновлённого рейтинга и обошёл россиянина Армана Царукяна. Представитель Киргизии теперь занимает 11-е место.

«Рафаэль Физиев на 11-м месте — это какая-то шутка? Вы серьёзно считаете, что после его последних пяти выступлений он не заслужил того, чтобы оказаться на шестом месте сразу за Чендлером? Ну вы чего», — написал Рубинштейн в своём «твиттере».

В последнем бою Физиев праздновал победу в поединке с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом. Бойцы встречались на турнире UFC Vegas 44.

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