Тайрон Вудли рассказал, что готовился к реваншу с Джейком Полом с начала октября

Тайрон Вудли высказался по поводу реванша с YouTube-блоггером Джейком Полом. Напомним, экс-чемпион UFC согласился выйти на замену Томми Фьюри, который снялся с их боя с Полом по причине здоровья.

«Я в восторге от этого боя. Что-то подсказало мне — в конце сентября — начале октября я сказал своему тренеру по боксу: «Мне не сидится на месте. Бой с Полом должен произойти. Этот поединок с Томми Фьюри даже не имеет никакого смысла. Кому какое дело до этого боя? Никому».

А потом я собрал своих тренеров по физической подготовке и боксу и сказал им, что мы должны начать тренироваться так, словно боремся за этой грёбаный бой.

Поэтому, когда мне позвонили, это было даже забавно, потому что они думали, что я не в форме. Люди в таких ситуациях зачастую думают, что сейчас ты не в форме, имеешь проблемы с весом и совсем не готов. Но я был готов уже тогда и очень благодарен за эту возможность», — приводит слова Вудли MMAFighting.