Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье поговорил с Крузом, который обвинил его в плохой подготовке к репортажам

Кормье поговорил с Крузом, который обвинил его в плохой подготовке к репортажам
Комментарии

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье, который в настоящее время работает комментатором и экспертом, пообщался с бойцом ММА Домиником Крузом. Ранее Круз заявил, что выключает звук, когда комментирует Кормье. По мнению Доминика, Даниэль недостаточно хорошо готовится к репортажам. После боя Круза на турнире UFC 269 Кормье решил в прямом эфире обсудить слова бойца.

Кормье: «Мы любим разговаривать. И нужно это делать приватно, ты понимаешь о чём я»
Круз: «Мы необязательно должны делать это приватно. Мы здесь стоим рядом»

Это и есть проблема. Когда мы говорим тет-а-тет, мы не выносим это на публику.
А кто придумал это правило?

Это наше правило. Ты говоришь столько всего тет-а-тет, что я бы не повторил публично.
Нет, я никогда не говорил ничего, что я не скажу публично. Я проявляю уважение к тебе, а это и есть любовь.

Нет, это не так, Доминик. Любовь если и есть, то только в твоей голове.

Новость по теме
Доминик Круз: когда бои UFC комментирует Кормье, я выключаю звук
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021