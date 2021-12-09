Кормье поговорил с Крузом, который обвинил его в плохой подготовке к репортажам

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье, который в настоящее время работает комментатором и экспертом, пообщался с бойцом ММА Домиником Крузом. Ранее Круз заявил, что выключает звук, когда комментирует Кормье. По мнению Доминика, Даниэль недостаточно хорошо готовится к репортажам. После боя Круза на турнире UFC 269 Кормье решил в прямом эфире обсудить слова бойца.



Кормье: «Мы любим разговаривать. И нужно это делать приватно, ты понимаешь о чём я»

Круз: «Мы необязательно должны делать это приватно. Мы здесь стоим рядом»



Это и есть проблема. Когда мы говорим тет-а-тет, мы не выносим это на публику.

А кто придумал это правило?



Это наше правило. Ты говоришь столько всего тет-а-тет, что я бы не повторил публично.

Нет, я никогда не говорил ничего, что я не скажу публично. Я проявляю уважение к тебе, а это и есть любовь.



Нет, это не так, Доминик. Любовь если и есть, то только в твоей голове.

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