Стерлинг провёл совместную тренировку с тяжеловесом Нганну

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг провёл тренировку вместе с чемпионом организации в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Стерлинг опубликовал видео, на котором они вместе с Нганну отрабатывают удары ногами.
«Занятия после борьбы. Тяжёлый день для меня и двух ребят в нашей группе, но мы продолжаем работать», — написал Стерлинг в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» американского бойца.
Последним соперником Стерлинга был россиянин Пётр Ян. Они сражались на турнире UFC 259, который прошёл в ночь с 6 на 7 марта мск. Пётр тогда лишился чемпионского пояса UFC. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
Оппоненты должны были провести реванш до конца 2021 года, но Стерлинг сообщил, что ещё не восстановился после операции.
- 9 декабря 2021
-
14:49
-
14:25
-
12:56
-
11:22
-
10:59
-
10:09
-
09:22
-
09:04
-
04:58
-
04:17
-
00:20
- 8 декабря 2021
-
23:38
-
22:15
-
21:50
-
20:48
-
20:34
-
19:55
-
19:04
-
18:17
-
17:14
-
17:08
-
16:25
-
14:54
-
14:29
-
14:18
-
13:33
-
13:21
-
12:21
-
12:17
-
11:27
-
11:01
-
10:15
-
09:31
-
09:16
-
08:57