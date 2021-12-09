Стерлинг провёл совместную тренировку с тяжеловесом Нганну

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг провёл тренировку вместе с чемпионом организации в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Стерлинг опубликовал видео, на котором они вместе с Нганну отрабатывают удары ногами.



«Занятия после борьбы. Тяжёлый день для меня и двух ребят в нашей группе, но мы продолжаем работать», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» американского бойца.

Последним соперником Стерлинга был россиянин Пётр Ян. Они сражались на турнире UFC 259, который прошёл в ночь с 6 на 7 марта мск. Пётр тогда лишился чемпионского пояса UFC. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.



Оппоненты должны были провести реванш до конца 2021 года, но Стерлинг сообщил, что ещё не восстановился после операции.