Проводников: приезжаешь в деревню, а там туалет на улице. На самом деле Россия — вот она

Экс-чемпион мира, россиянин Руслан Проводников рассказал о своей работе депутатом Ханты-Мансийского автономного округа.

«Меня это очень долго мучало. Если честно, я больше склонялся к тому, что я не хочу… Крайне тяжело быть в этой системе и наблюдать очень нехорошие вещи. Это же работа с людьми. Морально тяжело, когда люди обращаются к тебе за помощью, а ты ничем помочь им не можешь. Очень тяжело, когда ты едешь по деревням и видишь, как там люди живут. Я хотел оставить это всё. Но, знаете, есть такая вещь — ответственность. Ответственность, которую ты взял за этих людей. Тебе пишут письма целыми деревнями, прям на твоё имя. Пишут: «Пожалуйста, не оставляйте». Ты не можешь после такого их бросить. Люди в тебя верят, чего-то ждут, рассчитывают на помощь.

Я, слава богу, от земли никогда не отрывался. Я живу там, где я родился, и вместе со своим народом. Это принципиально, нужно не забывать о реальности. Реальность, это когда ты приезжаешь в деревню, а там воды нет, туалет на улице и дети ходят туда. В школьных залах физкультуры нет инвентаря. Вот это настоящая реальность! На самом деле Россия — вот она. У нас в Березово высокоскоростной интернет только летом появился. Оптоволокно пришло только этим летом. Представляете?» — приводит слова Проводникова «Комсомольская правда».