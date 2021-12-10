«Это может продолжаться всю ночь». Уайт вмешался в перепалку Нуньес с Пеньей

Действующая чемпионка UFC в двух дивизионах, представительница Бразилии Аманда Нуньес и американка Джулианна Пенья устроили продолжительный обмен высказываниями в адрес друг друга во время пресс-конференции. Каждая из них поочерёдно заявляла, что победа достанется именно ей.
В какой-то момент в дело вмешался президент UFC Дана Уайт.
«Это может продолжаться всю ночь», — попробовал успокоить Нуньес и Пенью Дана.
Нуньес и Пенья проведут бой на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря мск.
Аманда выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок бразильская спортсменка провела в марте 2021 года, победив представительницу Австралии Меган Андерсон в первом раунде.
Джулианна в последний раз выходила в октагон в январе 2021 года, одержав досрочную победу над Сарой Макмэнн.
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