Ломаченко — Комми: дата боя, время начала, где смотреть

В ночь с 11 на 12 декабря состоится бой двух экс-чемпионов мира в лёгкой весовой категории. Украинец Василий Ломаченко встретится с представителем Ганы Ричардом Комми. Поединок состоится в рамках вечера бокса на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».
Прямую трансляцию этого боя проведёт телеканал «Матч ТВ». Эфир боксёрского вечера начнётся в 04:55 мск. Ориентировочное время начала боя Ломаченко и Комми — 07:00.
Комми ранее дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани.
У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.
- 11 декабря 2021
-
12:39
-
11:59
-
11:35
-
10:38
-
10:08
-
09:56
-
08:02
-
00:12
- 10 декабря 2021
-
23:51
-
22:56
-
21:06
-
20:17
-
19:21
-
18:17
-
17:52
-
16:42
-
16:16
-
15:24
-
14:52
-
14:22
-
13:22
-
12:24
-
11:57
-
11:29
-
10:48
-
10:35
-
10:28
-
10:18
-
09:30
-
09:12
-
08:52
-
06:00
-
05:23
-
02:33
-
00:55