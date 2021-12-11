Ломаченко — Комми: дата боя, время начала, где смотреть

В ночь с 11 на 12 декабря состоится бой двух экс-чемпионов мира в лёгкой весовой категории. Украинец Василий Ломаченко встретится с представителем Ганы Ричардом Комми. Поединок состоится в рамках вечера бокса на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Прямую трансляцию этого боя проведёт телеканал «Матч ТВ». Эфир боксёрского вечера начнётся в 04:55 мск. Ориентировочное время начала боя Ломаченко и Комми — 07:00.

Комми ранее дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани.

У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.