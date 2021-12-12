Василий Ломаченко победил Ричарда Комми в бою двух бывших чемпионов мира

В ночь на 12 декабря на арене спорткомплекса «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми. Победу в нём одержал украинец.



Бой за звание интерконтинентального чемпиона мира в легком весе завершился победой 33-летнего Ломаченко. Соперники провели на ринге 12 раундов. Украинец победил единогласным решением судей.



В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но ганец сумел продолжить бой.



Посмотреть на этой бой в Нью-Йорк прилетел и чемпион IBF, WBO, IBF, WBA в тяжелом весе, украинец Александр Усик.



Комми ранее дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что свой предыдущий поединок Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани.



У Ломаченко после победы над Комми стало 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения.