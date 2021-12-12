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Ломаченко мощным левым боковым отправляет Комми в нокдаун. Видео

Ломаченко мощным левым боковым отправляет Комми в нокдаун. Видео
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В сети появилось видео одного из самых ярких эпизодов поединка экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко с Ричардом Комми. В седьмом раунде украинец отправил противника в нокдаун мощнейшим левым боковым. Ганец в этот момент был явно ошеломлён и поднялся с большим трудом.

Права на видео принадлежат Top Rank. Видео доступно на официальной странице Top Rank в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 12 декабря Василий Ломаченко выступил в главном событии турнира в Нью-Йорке. Его соперником стал Ричард Комми. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.

Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам
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