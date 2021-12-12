Ломаченко рассказал, почему не стал добивать Комми
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, почему принял решение не добивать Ричарда Комми после того, как отправил его в нокдаун.
«Я видел его состояние, мне было жалко его. Я раздумывал, что мне делать дальше. Сомневался в том, нужно ли мне его добивать», — сказал Ломаченко в интервью, размещённом на канале FightHub TV в YouTube.
Напомним, ранним утром 12 декабря Василий Ломаченко выступил в главном событии турнира в Нью-Йорке. Его соперником стал Ричард Комми из Ганы. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.
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