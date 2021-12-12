Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ломаченко рассказал, почему не стал добивать Комми

Ломаченко рассказал, почему не стал добивать Комми
Комментарии

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, почему принял решение не добивать Ричарда Комми после того, как отправил его в нокдаун.

«Я видел его состояние, мне было жалко его. Я раздумывал, что мне делать дальше. Сомневался в том, нужно ли мне его добивать», — сказал Ломаченко в интервью, размещённом на канале FightHub TV в YouTube.

Напомним, ранним утром 12 декабря Василий Ломаченко выступил в главном событии турнира в Нью-Йорке. Его соперником стал Ричард Комми из Ганы. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.

Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021