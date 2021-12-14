Абдель-Азиз — Макгрегору: усади свою задницу, может, получишь шанс подраться в Eagle FC

Известный спортивный менеджер Аль Абдель-Азиз, представляющий интересы многих бойцов ММА, жёстко ответил Конору Макгрегору. Напомним, ирландец выразил желание подраться за титул UFC с действующим чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.
«Мактаппер, тебе нужно усадить свою задницу на место. Может, в таком случае когда-нибудь получишь шанс подраться в Eagle FC», — написал Абдель-Азиз в «Твиттере».
Напомним, что промоушен Eagle FC принадлежит знаменитому Хабибу Нурмагомедову, который побеждал Макгрегора в поединке за чемпионский пояс UFC.
В настоящее время Макгрегор не принимает участия в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье.
- 14 декабря 2021
-
12:17
-
11:33
-
11:11
-
11:08
-
10:49
-
09:40
-
09:31
-
00:46
-
00:43
- 13 декабря 2021
-
23:29
-
22:46
-
21:41
-
21:24
-
21:18
-
20:27
-
20:01
-
19:44
-
18:38
-
17:43
-
16:39
-
16:15
-
16:10
-
16:03
-
15:54
-
15:51
-
15:49
-
15:48
-
15:44
-
15:26
-
15:23
-
15:14
-
15:13
-
15:04
-
14:59
-
14:56