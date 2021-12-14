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Абдель-Азиз — Макгрегору: усади свою задницу, может, получишь шанс подраться в Eagle FC

Абдель-Азиз — Макгрегору: усади свою задницу, может, получишь шанс подраться в Eagle FC
Абдель-Азиз — Макгрегору: усади свою задницу
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Известный спортивный менеджер Аль Абдель-Азиз, представляющий интересы многих бойцов ММА, жёстко ответил Конору Макгрегору. Напомним, ирландец выразил желание подраться за титул UFC с действующим чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

«Мактаппер, тебе нужно усадить свою задницу на место. Может, в таком случае когда-нибудь получишь шанс подраться в Eagle FC», — написал Абдель-Азиз в «Твиттере».

Напомним, что промоушен Eagle FC принадлежит знаменитому Хабибу Нурмагомедову, который побеждал Макгрегора в поединке за чемпионский пояс UFC.

В настоящее время Макгрегор не принимает участия в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье.

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