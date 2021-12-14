«Брат мой». Хамзат Чимаев сфотографировался с сыном Рамзана Кадырова

Известный боец UFC Хамзат Чимаев сфотографировался с Эли Кадыровым — сыном главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Напомним, что Чимаева и Кадырова-старшего связывают дружеские отношения. Спортсмен часто гостит у политика и ранее получил от него в подарок «Мерседес».



«Брат мой», — подписал Чимаев фото в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Хамзата Чимаева

Свой последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября. Чимаеву противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил лишь два акцентированных удара. Всего в профессиональной карьере Хамзат провёл 10 поединков, ни разу не проиграв. Имя следующего соперника Чимаева пока неизвестно.