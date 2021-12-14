Мейвезер: русские фанаты верные, всегда стояли за моей спиной и никогда меня не осуждали

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер высказался по поводу своего отношения к России.

«Россия всегда поддерживала меня, с самого начала моей карьеры. Русские фанаты верные, они всегда стояли за моей спиной и никогда меня не осуждали», — приводит слова Мейвезера «РЕН ТВ».

Ранее ХК СКА вручил клубное джерси Мейвезеру с номером 50 на открытии нового центра в Петербурге.

Мейвезер находится на пенсии с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довёл свой рекорд до невероятных 49-0 после 10-летней карьеры. Однако в июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.