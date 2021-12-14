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Лопес приехал в отель Комми, чтобы его поддержать после поражения в бою с Ломаченко. Фото

Лопес приехал в отель Комми, чтобы его поддержать после поражения в бою с Ломаченко. Фото
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Ганский боксёр Ричард Комми рассказал, что после поражения, которое он потерпел в поединке с украинцем Василием Ломаченко, к нему в отель приехал бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес, чтобы выразить поддержку.

«Когда я был в отеле, мне позвонили. Оказалось, что кое-кто находится в холле и хотел со мной поздороваться. Я не мог поверить, когда увидел Теофимо Лопеса. Он поздравил меня с выступлением и пожелал всего наилучшего. Я был так тронут, что он нашёл время, чтобы встретиться со мной. Да благословит тебя господь, Тео», — написал Комми на своей странице в «Твиттере», добавив совместное фото с Лопесом.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Ричарда Комми в «Твиттере».

Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам
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