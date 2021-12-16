Багаутинов: если кто-то хочет проверить мою форму — заходите в зал, поборемся

Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов высказался по поводу своей формы перед боем с Русланом Проводниковым.
«Я в предвкушении боя. Заряд есть, энергия, желание выйти и показать красивый бой — есть. Желание помочь детям — тоже есть. И оно превышает все остальные мои желания. Если кто-то хочет проверить мою форму — заходите, поборемся, силы ещё остались», — сказал Али Багаутинов после открытой тренировки в Москве.
На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний бой Проводников провёл в июне 2016 года, его соперником был Джон Молина. Молина одержал победу единогласным решением судей. В настоящий момент 37-летний Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.
Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.
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