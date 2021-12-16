«Я работал грузчиком, курьером, строителем». Багаутинов — о трудностях после смерти отца

Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов рассказал о сложностях, которые он испытал после смерти отца.
«В 15 лет я потерял отца, после чего какое-то время не занимался спортом. Дома были младшие брат и сестра, мать без работы, нужно было кормить семью. Я поступил в университет, но учиться времени не было, тренироваться тоже. Работал грузчиком на консервном заводе, курьером, строителем — я делал всю чёрную работу в хорошем смысле слова. Я никогда не боялся, не брезговал — наоборот, гордился тем, что отдаю заработанные деньги матери. Потом работал кассиром, сидел в четырёх стенах и считал чужие деньги — мне было не очень комфортно. Но за два года я дошёл до главного бухгалтера — деньги считать умею и с цифрами дружу», — сказал Багаутинов на пресс-конференции в Москве.
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