Проводников рассказал, почему его называли «бомжом»

Экс-чемпион мира, россиянин Руслан Проводников рассказал, почему его в детстве дразнили.

«Видите, какая у меня внешность? Я отношусь к манси, из-за этого в школе сильно дразнили, поэтому приходилось очень часто драться. Ещё я из малообеспеченной семьи, такие как я носили вещи из так называемой гуманитарной помощи. Поэтому мы выглядели одинаково и нас называли «бомжами», — сказал Проводников на пресс-конференции в Москве.

Напомним, Проводников проведёт бой с Али Багаутиновым в Москве 19 декабря на «ВТБ-Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти».



В активе Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний поединок Руслан провёл в июне 2016 года, его соперником был Джон Молина. Молина одержал победу единогласным решением судей.



Багаутинов одержал 21 победу и потерпел 7 поражений в смешанных единоборствах. На его счету два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.