Али Багаутинов объяснил, почему покинул UFC и вернулся в Россию

Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов рассказал, почему решил продолжить карьеру в России.

«Почему я вернулся в Россию? У меня закончился контракт, я по семейным причинам не стал его продлевать и вернулся домой. Планировал вообще завязать со спортом, потому что у меня очень сильно болел ребёнок. Где-то год-полтора я не тренировался, занимался семьёй. Потом уже я продолжил карьеру в России», — сказал Багаутинов на пресс-конференции в Москве.

Напомним, Али Багаутинов проведёт бой с Русланом Проводниковым в Москве 19 декабря на «ВТБ-Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти».



В активе Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний поединок Руслан провёл в июне 2016 года, его соперником был Джон Молина. Молина одержал победу единогласным решением судей.



Багаутинов одержал 21 победу и потерпел 7 поражений в смешанных единоборствах. На его счету два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.