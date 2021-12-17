Докос — о предстоящем поединке с Льюисом: собираюсь закончить бой раньше 25 минут

32-летний американский боец UFC Крис Докос поделился мнением о предстоящем поединке с экс-претендентом на титул в тяжёлом весе Дерриком Льюисом. Соперники встретятся в ночь с 18 на 19 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на заключительном турнире года UFC.



«Я бы не хотел, чтобы бой затянулся на 25 минут, это слишком много. Я собираюсь закончить бой раньше 25 минут, но если не смогу уложить Деррика или он будет выдерживать все мои удары, тогда ничего страшного, если поединок затянется на все пять раундов.



Готовился ли я к полной дистанции изначально? Да, конечно, неважно, 15 это или 25 минут, я всегда готовлюсь на полную дистанцию. Но, как ранее я говорил, я собираюсь приложиться по Деррику Льюису и заодно проверить, как он держит мой удар», — сказал Докос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.