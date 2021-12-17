А. Тищенко отреагировал на то, что Бетербиев сдал вес перед боем с Брауном со 2-й попытки

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко высказался о предстоящем бое чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева с представителем США Маркусом Брауном. Тищенко акцентировал внимание на том, что Бетербиев смог успешно пройти процедуру взвешивания только со второй попытки, подчеркнув при этом, что на результат противостояния это никак не повлияет.



«Обратил внимание, что Артур не уложился во взвешивание с первой попытки. Там был незначительный перевес — меньше, чем 100 грамм. Это никак не должно повлиять на бой и точно не сказывает на его профессиональном подходе — это мелочи», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, бой Бетербиева и Брауна состоится 17 декабря на арене в Монреале (Канада).