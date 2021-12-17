Ковингтон: единственным человеком, кого Джонс победил за последние 3-4 года, была его жена

Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон высказался о шансах своего соотечественника, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории Джона Джонса стать чемпионом в тяжёлом весе в 2022 году. О таком желании ранее рассказал сам Джонс.



«Тут вообще без шансов. Даже не знаю, сможет ли этот парень продолжать избивать свою жену. Он просто жалок и хватается за соломинку. Мораль этой истории такова: единственным человеком, кого Джон Джонс одолел за последние 3-4 года, была его жена. Как он вообще может находиться в рейтинге P4P?

Думаю, с ним покончено. Об этом говорил уже и сам Дана Уайт. Джонс — самый большой потерянный талант в истории UFC. Не думаю, что мы увидим, как он снова подерётся. Похоже, налицо когнитивные нарушения. Все эти вечеринки, наркотики, стероиды. У парня, мягко говоря, много проблем», — приводит слова Ковингтона Sportskeeda.

Напомним, Джонса арестовали в сентябре по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля. Вчера, 16 декабря, стало известно, что Джон заключил сделку о признании вины с прокуратурой штата Невада.