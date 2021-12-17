Джейк Пол оказался тяжелее Тайрона Вудли в преддверии их очного боя

Во Флориде (США) состоялась официальная церемония взвешивания боксёрского вечера, главным событием которого станет реванш между популярным блогером Джейком Полом и 39-летним бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.



По итогам взвешивания Джейк Пол показал на весах 191,4 фунта, Тайрон Вудли оказался легче — его вес составил 185,6 фунта.

Реванш Вудли и Пола состоится 18 декабря. Противостояние должно состояться в Тампе (Флорида, США).



Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле 2020-го он был официально уволен из UFC.