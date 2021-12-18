Багаутинов высказался о завершении карьеры в 23 года боксёром Владимиром Мышевым

Бывший боец UFC Али Багаутинов отреагировал на решение 23-летнего российского чемпиона по версии WBC Youth Intercontinental в первом полусреднем весе Владимира Мышева завершить карьеру из-за неизлечимой болезни.

«Очень печально, что ему пришлось закончить со спортом в 23 года. Я в 25 лет провел только первый свой профессиональный бой, а у него за плечами уже 10. Жалко, конечно, он очень талантливый и хороший боксер. В личной жизни желаю только удачи. Бокс потерял интереснейшего спортсмена, но всё, что ни делается, – всё к лучшему. Может, он сможет себя даже лучше реализовать в какой-то другой сфере. Ему только удачи и всех благ», – цитирует Багаутинова Metaratings.

Напомним, в своём последнем поединке Мышев победил решением судей Ивана Перова из Молдавии, а после окончания боя объявил об уходе из профессионального бокса.