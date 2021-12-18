Дос Аньос: готов драться с кем угодно в лёгком или полусреднем весе в январе или феврале
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37-летний бразильский спортсмен смешанных единоборств Рафаэль Дос Аньос выступил с обращением к UFC в «Твиттере», сообщив о своей готовности выйти в октагон в любой из двух весовых категорий уже в самое ближайшее время.
«Готов драться с кем угодно в лёгком или полусреднем весе в январе или феврале», — гласит публикация Дос Аньоса в «Твиттере».
Напомним, именно Дос Аньос должен был стать оппонентом россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 267 в ноябре. Однако бразилец был вынужден сняться с мероприятия из-за травмы, а его заменил новозеландец Дэн Хукер, уступивший в итоге представителю команды Хабиба Нурмагомедова.
Свой последний бой Дос Аньос провёл в ноябре 2020 года, победив Пола Фелдера раздельным решением судей.
Новость по темеМахачев ответил дос Аньосу на его грубые слова в свой адрес
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