Дос Аньос: готов драться с кем угодно в лёгком или полусреднем весе в январе или феврале

37-летний бразильский спортсмен смешанных единоборств Рафаэль Дос Аньос выступил с обращением к UFC в «Твиттере», сообщив о своей готовности выйти в октагон в любой из двух весовых категорий уже в самое ближайшее время.

«Готов драться с кем угодно в лёгком или полусреднем весе в январе или феврале», — гласит публикация Дос Аньоса в «Твиттере».

Напомним, именно Дос Аньос должен был стать оппонентом россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 267 в ноябре. Однако бразилец был вынужден сняться с мероприятия из-за травмы, а его заменил новозеландец Дэн Хукер, уступивший в итоге представителю команды Хабиба Нурмагомедова.

Свой последний бой Дос Аньос провёл в ноябре 2020 года, победив Пола Фелдера раздельным решением судей.