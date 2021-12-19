Джейк Пол дрался с Тайроном Вудли в шортах, куда были вшиты часы «Ролекс»

В Тампе (штат Флорида, США) состоялся боксёрский бой-реванш между 39-летним экс-чемпионом UFC американцем Тайроном Вудли и популярным YouTube-блогером Джейком Полом. Бой завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом. Вудли не сумел взять реванш за поражение.



Любопытно, что Пол дрался в шортах, куда были вшиты часы марки «Ролекс». Ранее блогер получил в подарок специальный «чемпионский пояс», украшенный часами дорогих марок.

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Изначально было запланировано, что соперником Пола должен был стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы. Напомним, в первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.