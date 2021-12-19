Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье отреагировал на победу Пола нокаутом в бою с экс-чемпионом UFC Вудли

Кормье отреагировал на победу Пола нокаутом в бою с экс-чемпионом UFC Вудли
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на исход боксёрского боя между 39-летним американцем Тайроном Вудли и популярным YouTube-блогером Джейком Полом. Поединок завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом.

«О мой бог», — написал Кормье у себя в «твиттере».

Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время боец провёл 28 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел 7 поражений. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Пола этот бой стал пятым в карьере. В предыдущих четырёх он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона, Бена Аскрена и Вудли.

Здесь вам не UFC. Экс-чемпиона главной лиги мира вырубил простой блогер Здесь вам не UFC. Экс-чемпиона главной лиги мира вырубил простой блогер
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021