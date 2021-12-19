Кормье отреагировал на победу Пола нокаутом в бою с экс-чемпионом UFC Вудли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на исход боксёрского боя между 39-летним американцем Тайроном Вудли и популярным YouTube-блогером Джейком Полом. Поединок завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом.



«О мой бог», — написал Кормье у себя в «твиттере».

Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время боец провёл 28 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел 7 поражений. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.



Для Пола этот бой стал пятым в карьере. В предыдущих четырёх он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона, Бена Аскрена и Вудли.