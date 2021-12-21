«Тогда ваш джеб будет точнее и эффективнее». Волков объяснил, как увеличить силу удара

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, разместил новый пост в своём «инстаграме», где дал совет, как увеличить силу удара.
«Лайфхак. Мало кто знает этот секрет, но если носить часы на левой руке и снимать их непосредственно перед тренировкой, то на фоне облегчённого усилия ваш джеб будет точнее и эффективнее. Если же вы хотите нокаутирующий правый, следует носить часы на правом запястье», — написал Волков.
Напомним, последний бой Александр провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Бой состоялся на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков одержал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
- 21 декабря 2021
-
21:18
-
20:40
-
20:06
-
19:34
-
19:27
-
19:13
-
18:45
-
18:10
-
17:17
-
16:10
-
15:09
-
14:22
-
13:33
-
12:49
-
12:07
-
11:19
-
10:29
-
10:02
-
09:20
-
03:47
-
02:47
-
02:30
-
02:20
-
00:47
- 20 декабря 2021
-
23:38
-
22:56
-
21:12
-
20:57
-
20:50
-
19:59
-
18:42
-
17:47
-
16:48
-
16:21
-
15:30