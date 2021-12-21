«Тогда ваш джеб будет точнее и эффективнее». Волков объяснил, как увеличить силу удара

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, разместил новый пост в своём «инстаграме», где дал совет, как увеличить силу удара.



«Лайфхак. Мало кто знает этот секрет, но если носить часы на левой руке и снимать их непосредственно перед тренировкой, то на фоне облегчённого усилия ваш джеб будет точнее и эффективнее. Если же вы хотите нокаутирующий правый, следует носить часы на правом запястье», — написал Волков.



Напомним, последний бой Александр провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Бой состоялся на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков одержал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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