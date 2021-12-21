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Рафаэль Физиев встретился с Петром Яном. Фото

Рафаэль Физиев встретился с Петром Яном. Фото
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Киргизский боец Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, разместил новый пост в своём «твиттере», показав совместное фото с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«С чемпионом», — подписал фотографию Физиев.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Рафаэля Физиева в «Твиттере».

Напомним, последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом и одолев его нокаутом в третьем раунде.

Что касается Яна, то он последний бой провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Пётр встречался с американским бойцом Кори Сэндхагеном, которого одолел единогласным решением судей, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

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