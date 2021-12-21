Рафаэль Физиев встретился с Петром Яном. Фото
Поделиться
Киргизский боец Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, разместил новый пост в своём «твиттере», показав совместное фото с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.
«С чемпионом», — подписал фотографию Физиев.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Рафаэля Физиева в «Твиттере».
Напомним, последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом и одолев его нокаутом в третьем раунде.
Что касается Яна, то он последний бой провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Пётр встречался с американским бойцом Кори Сэндхагеном, которого одолел единогласным решением судей, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
Комментарии
- 21 декабря 2021
-
21:18
-
20:40
-
20:06
-
19:34
-
19:27
-
19:13
-
18:45
-
18:10
-
17:17
-
16:10
-
15:09
-
14:22
-
13:33
-
12:49
-
12:07
-
11:19
-
10:29
-
10:02
-
09:20
-
03:47
-
02:47
-
02:30
-
02:20
-
00:47
- 20 декабря 2021
-
23:38
-
22:56
-
21:12
-
20:57
-
20:50
-
19:59
-
18:42
-
17:47
-
16:48
-
16:21
-
15:30
Партнерский контент