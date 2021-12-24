«У остальных нет шансов». Сехудо назвал единственного бойца, который может одолеть Чимаева

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве. По мнению Сехудо, единственным, кто может одолеть Хамзата, является чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.



«Я буквально без ума от этого парня. Я верю, что он уничтожил бы Колби Ковингтона, и верю, что он уничтожил бы большинство бойцов, выступающих в весовой категории до 170 фунтов. Единственный, кто может победить Чимаева, — это Камару Усман. У остальных нет шансов, и это не шутка», — приводит слова Сехудо Sportskeeda со ссылкой на его выступления на канале The Triple C & Schmo Show в YouTube.



Напомним, последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.