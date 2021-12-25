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Джейк Пол: не радуюсь, когда кого-то нокаутирую. Здесь нет ничего благородного

Джейк Пол: не радуюсь, когда кого-то нокаутирую. Здесь нет ничего благородного
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Известный блогер-боксёр Джейк Пол рассказал, как относится к своим победам нокаутом. Напомним, несколько дней назад Пол жёстко нокаутировал бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли в боксёрском поединке.

«Я не радуюсь, когда кого-то нокаутирую. Здесь нет ничего благородного, я просто делаю то, что должен делать», — написал Пол в своём «твиттере».

Напомним, бой Пола и Вудли состоялся в ночь на 19 декабря мск и завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Это был уже их второй поединок. В первом, состоявшемся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Изначально было запланировано, что соперником Пола должен стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка Томми был вынужден сняться из-за травмы.

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