«Пацаны не поймут». Магомед Исмаилов отказался от услуг гримёра перед съёмкой

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал новое видео в «сториз» своего «инстаграма». На записи Исмаилов отказался от услуг гримёра перед съёмкой.
«Прекратите, вы что, что вы делаете. Пацаны не поймут! Братва, я не позволю!» — сказал Магомед Исмаилов на видео, опубликованном в его «инстаграме».
Исмаилов последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.
Следующий бой Магомед проведёт с Александром Шлеменко летом в рамках турнира RCC. Шлеменко также предыдущий раз появлялся в клетке в октябре. На турнире лиги Eagle FC он по очкам победил Артура Гусейнова.
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