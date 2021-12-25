Джо Роган: скоро к Макгрегору наведаются из USADA, потому что выглядит он очень странно

Известный спортивный комментатор Джо Роган высказал мнение, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может употреблять стероиды при подготовке к возобновлению спортивной карьеры.
«Сейчас Конор такой суперраскачанный. Очень скоро к нему наведаются из USADA, потому что выглядит он очень странно. Возможно, конечно, те снимки были сделаны в процессе подъёма весов, это может влиять на картину, но выглядит сейчас он действительно внушительно», — сказал Джо Роган в эфире своего подкаста.
В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
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