Минеев рассказал, что сделал с подаренным за победу над Исмаиловым конём

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, что сделал с конём, которого ему подарили за победу, одержанную в поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
«Подаренного мне коня по кличке Пакистан я поставил в конюшню ипподрома г. Элисты. Во-первых кто, ежели не калмыки, могут похвастаться давними традициями коневодства, во-вторых- это отличная возможность чаще посещать республику и встречаться в зале единоборств с уже хорошо знакомыми мне молодыми спортсменами, да и просто моими давними друзьями. И в-третьих, но не менее важно, дети из республиканской спортивной школы по конному спорту будут совершенствовать свои навыки верховой езды, имея в распоряжении иноходца. С конем такой породы они ещё не работали. Всё это не было бы возможным без поддержки главы республики Калмыкия Бату Сергеевича Хасикова», — написал Минеев в своём «инстаграме».
Фотографии можно посмотреть на странице Владимира Минеева в «Инстаграме».
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