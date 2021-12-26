Умар Нурмагомедов снялся с боя с Джеком Шором на турнире UFC
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов снялся с поединка с представителем Уэльса Джеком Шором, который должен был состояться 19 марта на турнире UFC Fight Night в Лондоне. Об этом в своём телеграм-канале рассказал журналист Игорь Лазорин.
По сведениям источника, вместо Нурмагомедова бой с Шором проведёт российский боец ММА Тимур Валиев.
Причина снятия Умара на данный момент не известна.
26-летний Шор в последний раз сражался на турнире UFC Fight Night 191 с Людвиком Шолиняным. В этом бою Джек победил единогласным решением судей. На счету Шора также ни одного поражения при 16 победах.
Валиев последний бой провёл на UFC Fight Night 191 с бразильским бойцом Раони Барселосом, победив его решением большинства судей.
Комментарии
- 26 декабря 2021
-
12:26
-
12:12
-
11:43
-
10:57
-
10:20
-
10:19
-
10:18
-
09:43
-
09:19
-
09:18
-
08:49
-
08:02
-
00:56
- 25 декабря 2021
-
23:59
-
23:54
-
22:02
-
21:23
-
21:02
-
20:27
-
19:48
-
18:53
-
17:52
-
16:16
-
15:04
-
14:13
-
13:22
-
12:37
-
12:14
-
11:04
-
10:42
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:36
-
09:17
Партнерский контент