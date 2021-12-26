Умар Нурмагомедов снялся с боя с Джеком Шором на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов снялся с поединка с представителем Уэльса Джеком Шором, который должен был состояться 19 марта на турнире UFC Fight Night в Лондоне. Об этом в своём телеграм-канале рассказал журналист Игорь Лазорин.



По сведениям источника, вместо Нурмагомедова бой с Шором проведёт российский боец ММА Тимур Валиев.



Причина снятия Умара на данный момент не известна.



26-летний Шор в последний раз сражался на турнире UFC Fight Night 191 с Людвиком Шолиняным. В этом бою Джек победил единогласным решением судей. На счету Шора также ни одного поражения при 16 победах.



Валиев последний бой провёл на UFC Fight Night 191 с бразильским бойцом Раони Барселосом, победив его решением большинства судей.

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